По меньшей мере 10 человек погибли в Чили в результате наводнений

Сильнейший шторм и ливни парализовали Чили. Удар стихии пришелся сразу на несколько регионов. Известно как минимум о 10 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще четверо числятся пропавшими без вести, почти два десятка человек ранены. Разрушены и повреждены тысячи домов. Около 140 тысяч жителей остались без электричества, а более 100 тысяч человек заблокированы в отрезанных от внешнего мира районах. В отдельных провинциях власти объявили чрезвычайное положение.