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По меньшей мере 10 человек погибли в Чили в результате наводнений

21 июля 2026 08:16
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Сильнейший шторм и ливни парализовали Чили. Удар стихии пришелся сразу на несколько регионов. Известно как минимум о 10 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По меньшей мере 10 человек погибли в Чили в результате наводнений-2

Еще четверо числятся пропавшими без вести, почти два десятка человек ранены. Разрушены и повреждены тысячи домов. Около 140 тысяч жителей остались без электричества, а более 100 тысяч человек заблокированы в отрезанных от внешнего мира районах. В отдельных провинциях власти объявили чрезвычайное положение.

# Чили

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