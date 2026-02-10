В Андах, на границе Аргентины и Чили, стартует масштабный медный проект. Но вместе с рекордными инвестициями – до 800 миллионов долларов в 2026 году – эксперты отмечают и серьезные недостатки. Главный вызов – экстремальные условия. Работы ведутся на высоте более четырех тысяч метров, где доступ ограничен, а строительство дорог и инфраструктуры требует огромных затрат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сейчас доставка оборудования и материалов осложнена суровым климатом и удаленностью региона. Экологический фактор не менее острый. Район отличается хрупкой экосистемой: здесь обитают редкие животные, включая викуний и лисиц. Масштабная добыча меди, золота и серебра может привести к нарушению природного баланса и вызвать протесты экологических организаций. Есть и социальные риски. Аргентина не добывает медь с 2018 года, и возвращение в отрасль требует значительных инвестиций и долгого ожидания: производство планируется лишь к 2030 году.

Хуан Арриета, менеджер по геологии:

Учитывая масштабы района, по нашей последней оценке ресурсов, мы сейчас располагаем запасами более 11 миллионов тонн, которые занесены в каталог как крупнейшее открытие за последние 30 лет с точки зрения ресурсов. Я имею в виду, что этот ресурс – медь, золото и серебро. Сегодня цены на медь растут, потому что во всем мире для получения экологически чистых и возобновляемых источников энергии будет использоваться больше меди. Когда вы запускаете проект подобный этому, для этого потребуется много рабочей силы.

Общий объем вложений оценивается от 5 до 15 миллиардов долларов – цифра, которая вызывает сомнения в окупаемости. Словом, проект обещает стать одним из крупнейших в мире, но его реализация связана с высокими затратами, экологическими угрозами и долгим сроком ожидания результата.