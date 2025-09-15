В Чили небольшой самолёт упал перед жилым домом

Авиаинцидент в Чили. Небольшой самолет совершил жесткую посадку перед жилым домом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали четыре пассажира, поврежден забор. По словам пилотов во время полета вышло из строя оборудование и отказали двигатели. Им пришлось искать место для экстренной посадки. Единственным подходящим местом оказался небольшой газон. Расследованием причин происшествия занимается управление гражданской авиации.