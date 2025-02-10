В Чили введён комендантский час из-за лесных пожаров

В Чили введен комендантский час из-за бушующих в центральной и южной частях страны лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных властей, в настоящее время зафиксировано около 15 очагов возгорания. Огонь стремительно распространяется из-за засухи и аномальной жары – температура воздуха превышает 40 градусов. По предварительной версии полиции, причиной пожаров могли стать поджоги. С начала года только в одном районе задержали 60 человек, которых подозревают в подобных действиях.