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В Чили введён комендантский час из-за лесных пожаров

10 февраля 2025 06:01
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В Чили введен комендантский час из-за бушующих в центральной и южной частях страны лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили введён комендантский час из-за лесных пожаров-2

По данным местных властей, в настоящее время зафиксировано около 15 очагов возгорания. Огонь стремительно распространяется из-за засухи и аномальной жары – температура воздуха превышает 40 градусов. По предварительной версии полиции, причиной пожаров могли стать поджоги. С начала года только в одном районе задержали 60 человек, которых подозревают в подобных действиях.

# Чили # Пожары

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