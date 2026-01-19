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В южных регионах Чили продолжают бушевать лесные пожары

19 января 2026 07:14
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В южных регионах Чили продолжают бушевать лесные пожары. Эвакуированы пациенты одного из местных госпиталей: огонь подошел вплотную к зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В южных регионах Чили продолжают бушевать лесные пожары-2

Горят деревья и жилые постройки. Жители вместе с пожарными пытались сдержать пламя с помощью подручных средств. По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям, пожары остаются полностью неконтролируемыми. Ситуацию осложняют неблагоприятные атмосферные условия. 

В южных регионах Чили продолжают бушевать лесные пожары-4

Алехандро Сандовал, региональный директор Национального управления Чили по борьбе со стихийными бедствиями:
Пожар остается полностью неконтролируемым. Атмосферные условия, как и прогнозировалось, к сожалению, очень неблагоприятны. У нас дул сильный восточный ветер всю ночь напролет и до раннего утра.

С начала стихии огнем уничтожено почти 8,5 тысячи гектаров и не менее 250 домов. Температура воздуха в регионе достигает 38 градусов, а сильный ветер делает борьбу с огнем крайне трудной. Экстремальная жара и разрушительные пожары охватили не только Чили, но и соседнюю Аргентину. В Патагонии в начале месяца также вспыхнули масштабные возгорания.

# Новости Чили # Чили # Пожары

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