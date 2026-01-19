В южных регионах Чили продолжают бушевать лесные пожары. Эвакуированы пациенты одного из местных госпиталей: огонь подошел вплотную к зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горят деревья и жилые постройки. Жители вместе с пожарными пытались сдержать пламя с помощью подручных средств. По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям, пожары остаются полностью неконтролируемыми. Ситуацию осложняют неблагоприятные атмосферные условия.

Алехандро Сандовал, региональный директор Национального управления Чили по борьбе со стихийными бедствиями:

Пожар остается полностью неконтролируемым. Атмосферные условия, как и прогнозировалось, к сожалению, очень неблагоприятны. У нас дул сильный восточный ветер всю ночь напролет и до раннего утра.

С начала стихии огнем уничтожено почти 8,5 тысячи гектаров и не менее 250 домов. Температура воздуха в регионе достигает 38 градусов, а сильный ветер делает борьбу с огнем крайне трудной. Экстремальная жара и разрушительные пожары охватили не только Чили, но и соседнюю Аргентину. В Патагонии в начале месяца также вспыхнули масштабные возгорания.