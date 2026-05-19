Прямой эфир

Чили прекращает производство сахарной свеклы

19 мая 2026 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Чили объявлено о полном прекращении контрактов с производителями сахарной свеклы на новый сезон. Это фактически означает остановку всей национальной переработки свеклы – отрасли, которая работала в стране более семи десятилетий. Причина – сочетание низких мировых цен на продукт и стремительного роста затрат, из-за чего культура стала экономически нерентабельной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чили прекращает производство сахарной свеклы-2

Мощности единственного перерабатывающего предприятия будут переориентированы на работу с импортируемым тростниковым сырьем. На мировом рынке наблюдается перепроизводство, и цены остаются на минимальных уровнях, что делает импорт значительно выгоднее внутреннего цикла выращивания и переработки свеклы. 

Власти страны уже заявили, что решение ставит точку в национальном производстве сахара из свеклы: весь объем потребления будет покрываться поставками тростникового аналога из‑за рубежа. Последствия ощутят сотни фермеров и около тысячи работников, занятых в цепочке выращивания и логистики. Профессиональные объединения называют происходящее одним из самых тяжелых периодов для сельского хозяйства за последние десятилетия. На фоне подорожания топлива и удобрений отказ от свеклы становится дополнительным ударом по аграрному сектору. 

# Чили # Новости Чили

Другие новости рубрики

Все новости
Варшава заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей
19 мая 2026 06:55

Варшава заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей

В США рост цен на дизель бьет по бюджетам школьных округов
19 мая 2026 06:53

В США рост цен на дизель бьет по бюджетам школьных округов

В туристических зонах Египта начался отлов акул
19 мая 2026 06:36

В туристических зонах Египта начался отлов акул

НАТО проводит масштабные военно‑морские учения в Северной Атлантике
19 мая 2026 06:32

НАТО проводит масштабные военно‑морские учения в Северной Атлантике

Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования
18 мая 2026 17:00

Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек
18 мая 2026 10:49

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек

В Финляндии начались крупные международные учения
18 мая 2026 10:45

В Финляндии начались крупные международные учения

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе
18 мая 2026 08:29

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе

В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя
18 мая 2026 07:51

В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя

В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ
18 мая 2026 07:49

В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек
18 мая 2026 07:27

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек

В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией
18 мая 2026 07:12

В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией