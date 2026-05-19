Чили прекращает производство сахарной свеклы

В Чили объявлено о полном прекращении контрактов с производителями сахарной свеклы на новый сезон. Это фактически означает остановку всей национальной переработки свеклы – отрасли, которая работала в стране более семи десятилетий. Причина – сочетание низких мировых цен на продукт и стремительного роста затрат, из-за чего культура стала экономически нерентабельной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощности единственного перерабатывающего предприятия будут переориентированы на работу с импортируемым тростниковым сырьем. На мировом рынке наблюдается перепроизводство, и цены остаются на минимальных уровнях, что делает импорт значительно выгоднее внутреннего цикла выращивания и переработки свеклы.

Власти страны уже заявили, что решение ставит точку в национальном производстве сахара из свеклы: весь объем потребления будет покрываться поставками тростникового аналога из‑за рубежа. Последствия ощутят сотни фермеров и около тысячи работников, занятых в цепочке выращивания и логистики. Профессиональные объединения называют происходящее одним из самых тяжелых периодов для сельского хозяйства за последние десятилетия. На фоне подорожания топлива и удобрений отказ от свеклы становится дополнительным ударом по аграрному сектору.