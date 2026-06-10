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В Чили изъяли рекордную партию наркотиков, спрятанную в древесине

10 июня 2026 07:14
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Чилийские власти сообщили о крупнейшем в истории страны изъятии наркотиков, замаскированных под партию древесины. По данным прокуратуры и таможенной службы, более 100 тонн древесных конструкций оказались пропитаны запрещенными веществами. Каждая единица груза содержала от 10 до 20 % наркотиков – предположительно кокаина и кетамина. Контрабанду обнаружили сразу в нескольких портах – Арика, Вальпараисо и Сан-Антонио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили изъяли рекордную партию наркотиков, спрятанную в древесине-2

Операцию проводили совместно прокуратура, военно-морские силы и таможня. Власти подчеркивают: речь идет о беспрецедентном объеме, который мог быть отправлен за рубеж под видом обычного экспортного товара. По данным следствия, преступная схема была тщательно продумана: наркотики скрывали внутри деревянных блоков, внешне не отличавшихся от обычной продукции. Проверка показала, что общий объем изъятых веществ может достигать более 100 тонн в пересчете на чистый наркотик. Правительство Чили заявило, что после этой операции контроль в портах будет усилен. Планируется создание специализированных подразделений, которые будут работать на стыке таможни, флота и прокуратуры для борьбы с международным наркотрафиком. 

# Новости Чили # Чили

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