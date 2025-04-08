Минский международный выставочный центр готовится к открытию – в мае стартует проект к 80-летию Победы

Открытие Минского международного выставочного центра станет хорошим стимулом для развития делового туризма в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, когда площадка возобновит работу и о развитии сферы в целом, шла речь на пресс-конференции в Минске. Спикеры отметили, что потенциал развития делового туризма в нашей стране во многом зависит от взаимодействия с нашим главным партнером – Россией.

Именно в Москве и Санкт-Петербурге располагаются крупные банковские корпорации, финансовые организации, сети ретейла, словом, основные потенциальные клиенты. Чтобы сделать Беларусь более привлекательной для представителей бизнеса, налажено хорошее транспортное сообщение: открываются прямые рейсы с регионами России, между столицами курсируют «Ласточки», позволяющие перевозить большие коллективы. Несомненный плюс – открытие в Минске международного выставочного центра. По возможностям трансформации, инновационности и мобильности площадка не имеет аналогов в Беларуси. И вскоре она вновь распахнет свои двери: в начале мая стартует крупный проект, посвященный 80-летию Великой Победы.