С начала года 11 безработных минчан получили субсидии на открытие своего бизнеса

Новые рабочие места и поддержка бизнес-инициатив. С начала 2025 года 11 безработных минчан получили субсидии на открытие собственного дела. Им было выделено 54 тысячи рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Преимущественно финансовую поддержку граждане направляют на развитие сферы услуг. В основном популярностью пользуются клининговые, парикмахерские и услуги психологической помощи, а также розничная торговля и такси. Средства могут быть использованы для приобретения сырья, материала, инструментов и оплаты услуг, необходимых для организации деятельности.

Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Размер субсидий составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. Это на сегодняшний день 4924 рубля. Есть такая возможность для безработных, которые испытывают сложности в написании бизнес-планов, подготовке технико-экономического обоснования, мы направляем на бесплатную курсовую подготовку, которая длится в течение недели, в ходе которой безработные готовят свой бизнес-план, излагают свою бизнес-идею.

Субсидию может получить гражданин, официально зарегистрированный в качестве безработного. Необходимо обратиться в управление занятости населения, написать заявление и предоставить бизнес-план. К слову, четыре из них уже лежат на рассмотрении.