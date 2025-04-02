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В Беларуси изменится система налогообложения для ИП

02 апреля 2025 17:17
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Налогообложение, риелторская деятельность. Ряд законопроектов рассмотрели депутаты на очередном заседании второй сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменится система налогообложения для ИП-2

Одно из новшеств: индивидуальным предпринимателям, чей годовой доход превышает 500 тысяч рублей, необходимо будет либо укрупнить бизнес до статуса юрлица, либо прекратить деятельность. На принятие решения дается 3 года.

В Беларуси изменится система налогообложения для ИП-4

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В законопроекте, который был принят ранее, не был определен временной промежуток, в течение которого индивидуальные предприниматели могли бы перерегистрироваться в случае превышения лимитов. Сегодня в двух чтениях принят законопроект, который внесет корректировки.

Депутаты проголосовали за изменения в законы о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении. Документ предусматривает повышение социальных гарантий. В повестке заседания и ряд международных документов, которые касаются сотрудничества в рамках СНГ и на пространстве Евразии.

# Бизнес в Беларуси

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