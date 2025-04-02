В Беларуси изменится система налогообложения для ИП

Налогообложение, риелторская деятельность. Ряд законопроектов рассмотрели депутаты на очередном заседании второй сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из новшеств: индивидуальным предпринимателям, чей годовой доход превышает 500 тысяч рублей, необходимо будет либо укрупнить бизнес до статуса юрлица, либо прекратить деятельность. На принятие решения дается 3 года.

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В законопроекте, который был принят ранее, не был определен временной промежуток, в течение которого индивидуальные предприниматели могли бы перерегистрироваться в случае превышения лимитов. Сегодня в двух чтениях принят законопроект, который внесет корректировки.

Депутаты проголосовали за изменения в законы о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении. Документ предусматривает повышение социальных гарантий. В повестке заседания и ряд международных документов, которые касаются сотрудничества в рамках СНГ и на пространстве Евразии.