Турчин провёл встречу с Советом по развитию предпринимательства и партнёрских бизнес-союзов

Обсудить текущую ситуацию в экономике, а также услышать мнение бизнеса о развитии страны на ближайшие 5 лет. Премьер-министр Александр Турчин встретился с представителями Совета по развитию предпринимательства и партнерских бизнес-союзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В диалоге приняли участие порядка 30 человек. Глава белорусского правительства отметил, чтобы сделать существенный шаг вперед в развитии нашей страны, нужно обменяться видением тех проблем и точек роста, которые следует держать на контроле. Особое внимание – мнению предпринимателей в вопросах подготовки и оценки новых законодательных инициатив.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Я уверен, что Совет будет работать в нужном ключе и в нужном русле. И на недавнем совещании у главы государства, Президент тоже подчеркнул, что сегодня Совет должен аккумулировать проблемы. Те проблемы, которые требуют решения на уровне Президента, они должны докладываться Президенту от Совета по развитию предпринимательства. Также на встрече обсудили меры по совершенствованию предпринимательской деятельности, которые позволят сделать белорусскую экономику более эффективной.

Сергей Варивода, директор ООО «Управляющая компания «Интеллект»:

Безусловно, мы оценивали негативное влияние и санкционного давления на Республику Беларусь. Обсуждали все эти вопросы: каким образом его минимизировать, каким образом стать успешными на рынках внешних стран. Мы должны быть готовы, наш национальный бизнес готов конкурировать не только на внешних рынках, но и на собственном рынке со всеми подряд: и с инвесторами дружественных стран, и с предпринимателями, возможно, недружественных стран, если они примут такое решение. Мы не боимся конкуренции.