За 4 года в Минской области субсидию на открытие бизнеса получили более 870 безработных

В Минской области создаются все условия для поддержки предпринимательской деятельности, в том числе предусмотрена финансовая помощь. Деловой активности способствует и государственная программа «Рынок труда и содействие занятости». Так, за 4 года в центральном регионе более 870 человек, не занятых в экономике, получили субсидию на открытие своего дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марина Николаенко переехала из России в Беларусь 16 лет назад. Понравилось, и решила остаться здесь навсегда. Выбор пал на агрогородок Шашки Столбцовского района. Женщина по образованию товаровед. Много лет проработала в райпо. Позже решила реализовать себя в собственном деле. Мечта открыть свой маленький магазин стала реальностью. Запустить стартап помогла субсидия.

Марина Николаенко, индивидуальный предприниматель:

Встала на учет по безработице и параллельно искала себе работу. А потом пришла такая мысль: а не попробовать ли себя и открыть свой бизнес? Потом я прошла курсы обучающие, написала заявление на помощь. Узнала, что государство нам помогает финансово в открытии бизнеса.

Всего в Столбцовском районе за 4 года 27 человек получили субсидию на сумму свыше 110 тысяч рублей. С начала 2025-го уже подано около 30 заявлений на развитие стартапа. Главное условие получения бюджетной помощи – быть официально безработным и достичь совершеннолетия. Также нужно пройти предпринимательские курсы, после чего обратиться в службу занятости и предоставить бизнес-план. Оформленную заявку рассмотрят в течение двух недель.