За 4 года в Минской области субсидию на открытие бизнеса получили более 870 безработных
В Минской области создаются все условия для поддержки предпринимательской деятельности, в том числе предусмотрена финансовая помощь. Деловой активности способствует и государственная программа «Рынок труда и содействие занятости». Так, за 4 года в центральном регионе более 870 человек, не занятых в экономике, получили субсидию на открытие своего дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как государство помогает начать свой бизнес и какие необходимы условия для открытия стартапа – материал Анны Куртасовой.
Марина Николаенко переехала из России в Беларусь 16 лет назад. Понравилось, и решила остаться здесь навсегда. Выбор пал на агрогородок Шашки Столбцовского района. Женщина по образованию товаровед. Много лет проработала в райпо. Позже решила реализовать себя в собственном деле. Мечта открыть свой маленький магазин стала реальностью. Запустить стартап помогла субсидия.
Марина Николаенко, индивидуальный предприниматель:
Встала на учет по безработице и параллельно искала себе работу. А потом пришла такая мысль: а не попробовать ли себя и открыть свой бизнес? Потом я прошла курсы обучающие, написала заявление на помощь. Узнала, что государство нам помогает финансово в открытии бизнеса.
Всего в Столбцовском районе за 4 года 27 человек получили субсидию на сумму свыше 110 тысяч рублей. С начала 2025-го уже подано около 30 заявлений на развитие стартапа. Главное условие получения бюджетной помощи – быть официально безработным и достичь совершеннолетия. Также нужно пройти предпринимательские курсы, после чего обратиться в службу занятости и предоставить бизнес-план. Оформленную заявку рассмотрят в течение двух недель.
Людмила Жебит, главный специалист отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Столбцовского райисполкома:
После принятия решения и одобрения в отделении субсидии с безработным гражданином заключается договор. Если безработный гражданин проживает в городской местности – это 11 бюджетов прожиточного минимума на момент заключения договора. Если в сельской местности – 15 бюджетов прожиточного минимума. После регистрации гражданин должен в течение 3 месяцев предоставить управлению по труду, занятости и социальной защите отчет о целевом использовании предоставленной субсидии.
Подробности в видео.