Новые грузовые авто, ввозимые в Беларусь, освободят от уплаты утильсбора – Указ

Белорусским перевозчикам станет проще заменить транспортные средства на конкурентоспособные. На это направлен Указ, подписанный Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При ввозе в страну новых грузовых авто экологического класса 5 и выше, а также прицепов и полуприцепов не придется выплачивать утилизационный сбор. Ожидается, что закрепленные документом льготы позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны.