Прямой эфир

Новые грузовые авто, ввозимые в Беларусь, освободят от уплаты утильсбора – Указ

17 апреля 2025 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусским перевозчикам станет проще заменить транспортные средства на конкурентоспособные. На это направлен Указ, подписанный Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При ввозе в страну новых грузовых авто экологического класса 5 и выше, а также прицепов и полуприцепов не придется выплачивать утилизационный сбор. Ожидается, что закрепленные документом льготы позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны.

# Государственная политика # Бизнес в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
У меня шпиц, и у него шпиц! Белорусский рабочий рассказал, чем похож на Президента
17 апреля 2025 16:31

У меня шпиц, и у него шпиц! Белорусский рабочий рассказал, чем похож на Президента

Белорус о Лукашенко: простой деревенский парень, как и я
17 апреля 2025 16:25

Белорус о Лукашенко: простой деревенский парень, как и я

Зарабатывали по 30 долларов, чумазые ходили – работник завода вспомнил суровые условия 90-х
17 апреля 2025 16:17

Зарабатывали по 30 долларов, чумазые ходили – работник завода вспомнил суровые условия 90-х