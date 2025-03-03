Государство должно вмешиваться в частный бизнес? Мнение председателя Белыничского райисполкома

Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ: Это очень обсуждаемая история, потому что частник пришел, свои деньги принес, я несу ответственность. Президент на прошлой неделе, встречаясь с бизнесменами, проговорил вопрос о том, что у нас негосударственных предприятий нет, все государственные. Есть просто частная форма собственности, есть, условно говоря, бюджетная. Но при этом возникает вопрос. А насколько это правильно, что руководитель района приходит и говорит: ты вложил свои деньги, я сейчас тебе замов назначу?

Ольга Пристромская, председатель Белыничского райисполкома:

Не совсем так. Дело в том, что в регионе все происходит совместно. Это единая команда. Мы не делим государственные организации, частный бизнес. Мы делаем все вместе, одной командой. Ряд направлений по благоустройству, в связи с Годом благоустройства, мы и сегодня отрабатывали эти нормы. У нас все предприятия всех форм собственности участвуют в наведении порядка. И нет непонимания.

Поэтому сегодня и руководители частной формы собственности – профессиональные, эрудированные, они владеют именно той технологией производства, по которой они осуществляют. Поэтому вместе с органами власти единое дело делается.

Алена Сырова, СТВ:

Так если они и такие замечательные, если нет никакого недопонимания, то зачем?