Мечта о собственном деле. Как в Беларуси помогают начинающим предпринимателям

К 2030 году сектор малого и среднего бизнеса должен формировать половину экономики страны. Такую задачу поставил Президент в начале марта. Посылы Президента услышаны, у правительства в запасе ближайшая пятилетка. Но путь к выполнению этой задачи начался задолго до того, как она была озвучена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малый и средний бизнес – это система, от которой в плюсе все: предприниматели вносят вклад в развитие экономики страны, которая в свою очередь служит фундаментом для всего государства. Не стоит забывать и о занятости населения.

Создание своего дела в Беларуси сложно отнести к категории мечты, потому что процесс вполне доступный и понятный. Как говорится, было бы желание. А поддержка точно есть. Да и проектов хватает, современных и амбициозных.