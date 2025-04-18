Мечта о собственном деле. Как в Беларуси помогают начинающим предпринимателям
К 2030 году сектор малого и среднего бизнеса должен формировать половину экономики страны. Такую задачу поставил Президент в начале марта. Посылы Президента услышаны, у правительства в запасе ближайшая пятилетка. Но путь к выполнению этой задачи начался задолго до того, как она была озвучена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малый и средний бизнес – это система, от которой в плюсе все: предприниматели вносят вклад в развитие экономики страны, которая в свою очередь служит фундаментом для всего государства. Не стоит забывать и о занятости населения.
Создание своего дела в Беларуси сложно отнести к категории мечты, потому что процесс вполне доступный и понятный. Как говорится, было бы желание. А поддержка точно есть. Да и проектов хватает, современных и амбициозных.
Стимулировать развитие бизнеса сегодня актуальная задача для страны. И это не просто громкое заявление, а конкретное направление нашей политики. Малое и среднее предпринимательство в Беларуси – перспективно развивающийся сектор экономики. А она, как известно, фундамент всего государства. Мечты о собственном деле становятся ближе, когда знаешь, что идешь к ним не один. Точкой опоры стала сама страна.
Александр Трофимов, начальник отдела развития предпринимательства комитета экономики Витебского облисполкома:
Размещение бюджетных средств бюджета в депозиты банка для последующего льготного кредитования. Есть такой вид господдержки. Очень популярно частичное возмещение процентов по банковским кредитам при реализации предпринимателями инвестиционных договоров. То есть они берут кредит в банке, приходят к нам, мы рассматриваем его на соответствие определенным условиям и критериям и гасим. В частности, уже с этого года половину ставки по кредиту мы погашаем.
Выгодные кредиты, поручительство, лизинг. По госпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» в 2025 году на поддержку начинающим бизнесменам предусмотрено 11,7 миллиона рублей. На часть этой суммы можно рассчитывать в случае, если вы собрались создавать, развивать или расширять свое дело.
Начинающим бизнесменам оказывают и информационную поддержку в инкубаторах малого предпринимательства. Один из таких работает при гомельском технопарке «Коралл». Желающих начать свое дело здесь проконсультируют по вопросам коммерческой деятельности и финансов и помогут оформить идею на бумаге.
Татьяна Шабловская, заместитель директора – директор филиала «Технопарк «Коралл» Агентства развития и содействия инвестициям:
Если молодой человек захотел открыть свой бизнес, он должен понимать, какая система налогообложения его устроит, какая организационная форма предприятия. Со всеми этими вопросами он обращается в бизнес-инкубатор.
Мы его консультируем, помогаем ему открыть ОАО, ОДО (либо просто будет индивидуальный предприниматель), рассказываем о системах налогообложения, их преимуществах, достоинствах и недостатках. Он определяется, и дальше входит в состав резидентов бизнес-инкубатора.
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