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Банк развития запустит новые программы финансирования малого и среднего бизнеса

26 марта 2025 17:00
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Премьер-министр Беларуси во время совместного заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров в Банке развития оценил итоги работы этого финансового института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Многие приоритетные направления развиваются динамично, в том числе растут и объемы экспортных кредитов, выданных Банком развития в прошлом году, – более чем в 1,5 раза.

Банк развития запустит новые программы финансирования малого и среднего бизнеса-2

Поддержка экономики банком в сравнении с 2023-м увеличилась на 40 % и составила более 16 млрд рублей. 

Валовый объем такой оказываемой поддержки за прошедший год увеличился на четверть, а количество новых проектов возросло вдвое. В этом году запланирован прирост поддержки по данному направлению на 12 %. Кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства также увеличился в 2024-м. В ближайших планах запустить новые программы финансирования этого сегмента бизнеса. 

Банк развития запустит новые программы финансирования малого и среднего бизнеса-4

Владимир Кравцов, член наблюдательного совета, независимый директор Банка развития Беларуси:
Новые инструменты финансового кредитования, поддержки бизнеса, в частности гарантийный механизм. Наконец-то в прошлом году удалось сделать первые шаги. Это был сложный процесс, и надо было шлифовать где-то законодательство. 

Но вместе с тем совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, банками-партнерами, а их 10 у Банка развития, все-таки удалось реализовать первые сделки. Я надеюсь, что и в дальнейшем, в текущем году, и дальше этот механизм будет эффективно работать.

В новой пятилетке в Банке акцент будет сделан и на коммерческих инвестиционных проектах. В планах их прирост на 20 % и реализация более 60 проектов промышленной и сельскохозяйственной направленности во всех регионах нашей страны.

# Банк развития Республики Беларусь # Бизнес в Беларуси

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