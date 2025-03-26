Банк развития запустит новые программы финансирования малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Беларуси во время совместного заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров в Банке развития оценил итоги работы этого финансового института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие приоритетные направления развиваются динамично, в том числе растут и объемы экспортных кредитов, выданных Банком развития в прошлом году, – более чем в 1,5 раза.

Поддержка экономики банком в сравнении с 2023-м увеличилась на 40 % и составила более 16 млрд рублей. Валовый объем такой оказываемой поддержки за прошедший год увеличился на четверть, а количество новых проектов возросло вдвое. В этом году запланирован прирост поддержки по данному направлению на 12 %. Кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства также увеличился в 2024-м. В ближайших планах запустить новые программы финансирования этого сегмента бизнеса.