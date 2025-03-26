Банк развития запустит новые программы финансирования малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Беларуси во время совместного заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров в Банке развития оценил итоги работы этого финансового института, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие приоритетные направления развиваются динамично, в том числе растут и объемы экспортных кредитов, выданных Банком развития в прошлом году, – более чем в 1,5 раза.
Поддержка экономики банком в сравнении с 2023-м увеличилась на 40 % и составила более 16 млрд рублей.
Валовый объем такой оказываемой поддержки за прошедший год увеличился на четверть, а количество новых проектов возросло вдвое. В этом году запланирован прирост поддержки по данному направлению на 12 %. Кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства также увеличился в 2024-м. В ближайших планах запустить новые программы финансирования этого сегмента бизнеса.
Владимир Кравцов, член наблюдательного совета, независимый директор Банка развития Беларуси:
Новые инструменты финансового кредитования, поддержки бизнеса, в частности гарантийный механизм. Наконец-то в прошлом году удалось сделать первые шаги. Это был сложный процесс, и надо было шлифовать где-то законодательство.
Но вместе с тем совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, банками-партнерами, а их 10 у Банка развития, все-таки удалось реализовать первые сделки. Я надеюсь, что и в дальнейшем, в текущем году, и дальше этот механизм будет эффективно работать.
В новой пятилетке в Банке акцент будет сделан и на коммерческих инвестиционных проектах. В планах их прирост на 20 % и реализация более 60 проектов промышленной и сельскохозяйственной направленности во всех регионах нашей страны.