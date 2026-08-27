Новости по тегу #Белорусы за границей

Поводом для агрессии стал «восточный акцент» водителя.
Ранее медики отпустили домой 4 наших соотечественников. МИД Беларуси оказывает содействие в их возвращении домой.
Состояние всех 15 госпитализированных граждан, среди которых шестеро детей, оценивается как стабильное. Угрозы их жизни нет.
Отдельный чат наших соотечественников в Германии под названием «Переезд из Германии в Беларусь», то есть в обратном направлении, стал местом, где скапливаются не выдуманные истории о том, что скрыто от глаз туристов и чиновников.
«Что искать? Мои дети сейчас получили образование, имеют хорошую работу, живут в своих квартирах».
«Цена на мое обучение выросла в два раза».
«Открывали и кредиты украинцы на украинцев. И потом уезжали, не закрывая ни счетов, ни номеров».
Мужа Натальи обманули – присвоили себе деньги. И этот пример можно даже назвать счастливым.
Фильм «Трудности перевода» задумывался и вышел в формате «выводы делайте сами». Тем не менее остались фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж, и темы, требующие дополнительного развития, учитывая заголовки европейских медиапорталов.
«Здесь все по-новому».
«Всегда надо полагаться в первую очередь на себя, и всегда надо знать, чего именно ты хочешь».
«Я своему мужу сказала, что я свою дочь боюсь в такую жизнь выпустить».
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