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Новости по тегу #Белорусы за границей

В польском Вроцлаве произошло нападение на таксиста из Беларуси
27 августа 2026 19:53

В польском Вроцлаве произошло нападение на таксиста из Беларуси

В Грузии врачи выписали из больниц 8 белорусов, пострадавших в аварии с микроавтобусом
16 августа 2026 13:38

В Грузии врачи выписали из больниц 8 белорусов, пострадавших в аварии с микроавтобусом

Пострадавших в ДТП в Грузии белорусов могут начать выписывать 14 августа
14 августа 2026 08:05

Пострадавших в ДТП в Грузии белорусов могут начать выписывать 14 августа

Вместо европейского комфорта – бездушная бюрократия. Почему белорусы и россияне уезжают из Германии?
06 июня 2026 16:57

Вместо европейского комфорта – бездушная бюрократия. Почему белорусы и россияне уезжают из Германии?

Когда-то все уезжали, искали лучшей жизни, а моим детям и в Беларуси Америка – белоруска о поддержке государства
01 мая 2025 16:25

Когда-то все уезжали, искали лучшей жизни, а моим детям и в Беларуси Америка – белоруска о поддержке государства

Отчислили из-за цвета паспорта! Почему белорусы возвращаются домой без европейских дипломов – их истории
14 апреля 2025 17:05

Отчислили из-за цвета паспорта! Почему белорусы возвращаются домой без европейских дипломов – их истории

Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии
14 апреля 2025 17:00

Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии

Не избили? Повезло! Вот с чем сталкиваются белорусы при поиске работы в Польше
14 апреля 2025 16:54

Не избили? Повезло! Вот с чем сталкиваются белорусы при поиске работы в Польше

Даже не представляли, что их ждёт. Белорусы рассказали, как «европейская мечта» разбилась о реальность
14 апреля 2025 16:52

Даже не представляли, что их ждёт. Белорусы рассказали, как «европейская мечта» разбилась о реальность

Начинаю дышать заново – белорус поделился эмоциями после печального опыта учёбы в чешском вузе
11 апреля 2025 07:03

Начинаю дышать заново – белорус поделился эмоциями после печального опыта учёбы в чешском вузе

Мой подросток внутри умер! Белоруска про ожидания и реальность от самостоятельной жизни в Европе
11 апреля 2025 06:29

Мой подросток внутри умер! Белоруска про ожидания и реальность от самостоятельной жизни в Европе

«Мама, я тут отупею». Почему белорусы боятся за своих детей в Польше? И дело не только в легальных наркотиках
10 апреля 2025 18:25

«Мама, я тут отупею». Почему белорусы боятся за своих детей в Польше? И дело не только в легальных наркотиках