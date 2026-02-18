Атмосфера переносит в XIX век – какие экспонаты можно увидеть в историко-краеведческом музее в Логойске

Продолжаем открывать удивительную Минщину и отправляемся в столицу белорусской Швейцарии – славный город Логойск. Покорять снежные склоны не будем, но совершим не менее захватывающий тур в прошлое. Местный музей покорит любителей истории. Экспозиция на высоте. В фондах 12 тысяч единиц хранения, эксклюзива немало. В 2026 году Логойск отмечает 948-летие. Он входит в число самых древних городов страны, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вера Казак, старший научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея имени Константина и Евстафия Тышкевичей:

Это люди, которые основали науку археология на белорусских землях. Конечно, самое большое было достижение – открытие первого публичного музея. В 1842 году здесь в Логойске был открыт этот музей. Любовь к этой науке им еще привил их отец Пий Тышкевич. Повсеместно по территории Борисовского уезда они проводили археологические раскопки. Эти экспонаты, которые они находили, пополняли свой музей. Конечно, уникальные такие экспонаты – сабля Петра I. Здесь также хранились артефакты из Геркуланума и Помпеи. Египетские статуэтки, украшения. Коллекция живописи, коллекция нумизматики. Помимо всего прочего, люди также занимались хозяйственной деятельностью. Один из братьев, в частности, Константин Тышкевич основал сахарный завод, чугунный завод, полотняную фабрику и кредитный банк для мещан.