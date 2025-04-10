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Школьницу избивали за то, что она белоруска! Как семья уехала в Польшу на заработки, но столкнулась с буллингом

10 апреля 2025 17:39
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Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.

Школьницу избивали за то, что она белоруска! Как семья уехала в Польшу на заработки, но столкнулась с буллингом-2

Наталья Гавриленко. Польша. Уезжала на заработки с семьей:
В школе дочке было тяжеловато учиться, и все равно буллинг там есть. По крайней мере, в нашей школе это было. И причем в нашей школе, как выяснилось потом, это было не так страшно, как бывает в других школах. Потому что к нам в класс пришла девочка, и она с другой школы перешла. Ее били там, избивали просто.

Мы все для поляков украинцы. Все, кто говорит на русском, все украинцы. То есть они не различают белоруса и украинца.

Из другого класса их травили, и мы ничего не могли сделать – я так бесилась из-за этого. Я не могу пойти пожаловаться. Я жаловалась, естественно. Мы собрались с родителями, пожаловались, потом психологи с ними беседовали.

Итог. Девочки-полячки были правы, потому что наши дети, разговаривая на другом языке, их обижают. Из-за этого они злятся, бесятся и обижают наших детей. На защиту наших детей никто все равно не встал.

# Белорусы за границей # Дети # Образование

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