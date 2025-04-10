Выгнать за то, что ты россиянин или белорус? Легко! Именно так делали преподаватели в Чехии – воспоминания экс-студента

Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.

Даниил Новик. Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:

В высшей школе экономики в Праге находятся два преподавателя. С момента начала войны, когда проходили их лекции, вставали, говорили: ребята, кто из РФ? Ребята вставали, и они их выгоняли из аудитории. И так это продолжалось несколько месяцев, что поддерживалось в социальных сетях. Это все умялось, но предвзятое отношение все равно было.

В 2024 году, в июле, поменялся ректор, и я не смог продлиться на зимний семестр следующего года. Я подал заявку на продление на платной основе, чтобы дописать диплом, потому что все академические предметы у меня были закрыты полностью. Но такой шанс мне не выпал, и меня отчислили.