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Выгнать за то, что ты россиянин или белорус? Легко! Именно так делали преподаватели в Чехии – воспоминания экс-студента

10 апреля 2025 17:51
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Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.

Выгнать за то, что ты россиянин или белорус? Легко! Именно так делали преподаватели в Чехии – воспоминания экс-студента-2

Даниил Новик. Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:
В высшей школе экономики в Праге находятся два преподавателя. С момента начала войны, когда проходили их лекции, вставали, говорили: ребята, кто из РФ? Ребята вставали, и они их выгоняли из аудитории. И так это продолжалось несколько месяцев, что поддерживалось в социальных сетях. Это все умялось, но предвзятое отношение все равно было.

В 2024 году, в июле, поменялся ректор, и я не смог продлиться на зимний семестр следующего года. Я подал заявку на продление на платной основе, чтобы дописать диплом, потому что все академические предметы у меня были закрыты полностью. Но такой шанс мне не выпал, и меня отчислили.

Выгнать за то, что ты россиянин или белорус? Легко! Именно так делали преподаватели в Чехии – воспоминания экс-студента-4

Даниил Новик:
Естественно, я начал бюрократический процесс оспаривания этого решения. Это все длилось полтора месяца, но в конце концов мне отклонили заявку. Со мной отчислили четырех человек, я пятый, это были граждане РФ и РБ. Все мы «отлетели» из универа. В связи с тем, что мне нужно было выполнять причину пребывания за границей, мне срочно нужно было поступать в другой универ. Решение упало на Прагу, но меня тоже отчислили, потому что нужно было работать и присутствовать на парах. Фулл-тайм работа – с 9 до 6. Все пары как раз таки с 9 до 6, с понедельника по пятницу.

# Белорусы за границей # Студенты # Образование # Международная политика

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