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Можешь ругаться, но следующий раз не позовут – как белорусов обманывали на деньги во время заработков в Литве

10 апреля 2025 18:10
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Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.

Можешь ругаться, но следующий раз не позовут – как белорусов обманывали на деньги во время заработков в Литве-2

Анастасия Ващилко. Вильнюс. 2016 год. Европейский гуманитарный университет. Мировая политика и экономика:
Мы узнали, что есть возможность работать. Два года ты не можешь работать легально, потому что по нашей национальной визе мы имели право только учиться. Я помню, и на клубнику ездили, в Литве это тоже бизнес, в отелях мы работали, но проблема в том, что ты работаешь нелегально, у тебя никаких прав, у тебя нет ничего.

Тебе говорят – за час вы получите (условно) 10 евро. Вы работаете 5 часов, счастливые, ждете свои 50, а вам дают 40. Что ты сделаешь? Ты можешь ругаться, а следующий раз тебя не позовут, тебе могут дать еще меньше, если ты стал ругаться до того, как тебе дали деньги. Проблема только у тебя, ни у кого вокруг ее нет. Ты либо хочешь так встраиваться в эту систему, либо ты не хочешь.

# Белорусы за границей

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