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Когда-то все уезжали, искали лучшей жизни, а моим детям и в Беларуси Америка – белоруска о поддержке государства

01 мая 2025 16:25
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Когда-то все уезжали, искали лучшей жизни, а моим детям и в Беларуси Америка – белоруска о поддержке государства-2

Лилия Горбунова, пенсионерка:
Я считаю, он проявляет себя как разумный, здравомыслящий человек, как здравомыслящий Президент, который смотрит далеко вперед. Он смотрит не только в сегодня, он смотрит в завтрашний день, как мы будем жить, как будут жить наши дети, как будут жить мои внуки в нашей стране, в Беларуси.

Когда-то все уезжали, искали лучшей жизни, а моим детям и в Беларуси Америка – белоруска о поддержке государства-4

Лилия Горбунова:
Когда-то все же уезжали, искали лучшей жизни. В Америку, другие страны. Одна женщина сказала: а моим детям и здесь, в Беларуси, Америка. Такой смысл в этом! И я могу сегодня так сказать: моим детям и здесь Америка. То есть что искать? Мои дети сейчас получили образование, имеют хорошую работу, живут в своих квартирах, воспитывают своих детей.

Это и есть мое отношение к Президенту, потому что это создается благодаря усилиям и политике государства и Президента.

# Государственная политика # Государственная социальная политика # Белорусы за границей # Интервью

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