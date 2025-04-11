Прямой эфир

Начинаю дышать заново – белорус поделился эмоциями после печального опыта учёбы в чешском вузе

11 апреля 2025 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.

Начинаю дышать заново – белорус поделился эмоциями после печального опыта учёбы в чешском вузе-2

Даниил Новик. Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:
Здесь все по-новому. Я всю сознательную жизнь полноценную провел там, в Чехии. Приехав сюда, чувствую себя немножко некомфортно, по-другому. Но так как это уже родная страна, я начинаю уже дышать заново.

# Белорусы за границей # Студенты # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
Объединённая Европа разделила Евразию непреодолимой стеной – зампред Совфеда
11 апреля 2025 07:01

Объединённая Европа разделила Евразию непреодолимой стеной – зампред Совфеда

Автопарк Островецкой клинической больницы пополнился новым реанимобилем
11 апреля 2025 06:35

Автопарк Островецкой клинической больницы пополнился новым реанимобилем

Мой подросток внутри умер! Белоруска про ожидания и реальность от самостоятельной жизни в Европе
11 апреля 2025 06:29

Мой подросток внутри умер! Белоруска про ожидания и реальность от самостоятельной жизни в Европе