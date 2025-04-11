Начинаю дышать заново – белорус поделился эмоциями после печального опыта учёбы в чешском вузе

Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.

Даниил Новик. Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:

Здесь все по-новому. Я всю сознательную жизнь полноценную провел там, в Чехии. Приехав сюда, чувствую себя немножко некомфортно, по-другому. Но так как это уже родная страна, я начинаю уже дышать заново.