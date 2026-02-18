Почти 30 тысяч тюльпанов вырастили в Гомельском опытном лесхозе
О весенней атмосфере, которая царит в теплице Гомельского опытного лесхоза. Там к Международному женскому дню вырастили почти 30 тысяч тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты уже составляют цветочные композиции. Чтобы сохранить свежесть, тюльпаны срезают рано утром, пока бутоны еще «спят». Четвертый год подряд в теплицах создают идеальные условия для главных символов весны. В этом сезоне высадили 16 сортов, два из которых – пионовидные.
Наталья Морозько, лесовод Гомельского опытного лесхоза:
Наша красота начинается с осени, когда мы высаживаем луковицы. Потом мы их высаживаем в ящики, поливаем. А сейчас наша красота, когда уже выросла, мы вырываем с луковицами, потом зачищаем и пакуем в пачки по 30 штучек.
Нина Пешкун, начальник питомника Гомельского опытного лесхоза:
Спросом тюльпаны пользуются. Тюльпаны приобретают как организации для поздравления своих женщин, так и физические лица. В этом году у нас стоимость одного тюльпана будет составлять 4 рубля за штуку.
Луковицы тюльпанов заложили еще в конце ноября. Все это время за ними тщательно ухаживали: системы капельного полива, строгий контроль температуры и влажности. А 2 марта в Гомельском опытном лесхозе начнется массовый сбор тюльпанов.