Почти 30 тысяч тюльпанов вырастили в Гомельском опытном лесхозе

О весенней атмосфере, которая царит в теплице Гомельского опытного лесхоза. Там к Международному женскому дню вырастили почти 30 тысяч тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты уже составляют цветочные композиции. Чтобы сохранить свежесть, тюльпаны срезают рано утром, пока бутоны еще «спят». Четвертый год подряд в теплицах создают идеальные условия для главных символов весны. В этом сезоне высадили 16 сортов, два из которых – пионовидные.