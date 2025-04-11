Мой подросток внутри умер! Белоруска про ожидания и реальность от самостоятельной жизни в Европе

Дарья Пригожаева. Лодзь. 2020 год. Лодзинский университет. Управление персоналом:

Фотографию прошлую удалила. Наверное, в глубине души было обидно, что не получилось закончить хотя бы обучение. Не получилось настроить быт, самостоятельности не получилось, которой я так хотела, к которой так стремилась и хотела уехать. Именно попробовать самой ощутить эту жизнь взрослую, о которой мечтала – мне никто не нужен, я самостоятельная, одна.

А тут небольшие какие-то жизненные трудности, и ты такой – как-то с мамой было легче, неинтересно почему-то здесь. Мой подросток внутри чуть-чуть умер. И он не ожидал такого, что будет настолько сложно все решать. Конечно, когда есть на кого опереться, есть у кого спросить совет, то намного легче.

Всегда надо полагаться в первую очередь на себя, и всегда надо знать, чего именно ты хочешь. Если надо было уехать и прожить этот год самостоятельный и решать именно свои проблемы, как ты считаешь нужным, значит, так надо было. Сейчас я живу так. Значит, это правильно.