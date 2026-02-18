«Шахтёр» повторно обыграл «Юность» в битве лидеров отечественной экстралиги

«Шахтер» повторно обыграл «Юность» в битве лидеров отечественной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На боевой характер дуэли намекнул первый период. В нем минчане открыли счет, а также дважды капитулировали. Наиболее жарко было во втором отрезке. Он уместил 5 точных бросков. По истечении 40 минут на табло значились равные цифры 4:0. Точку мощным щелчком поставил Петров. Таким образом, горняки выиграли у лидера обе встречи. Из остальных результатов необходимо выделить разгромы, которые учинили противникам «Химик» и «Металлург». «Лида» вновь взяла верх над «Неманом».