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«Шахтёр» повторно обыграл «Юность» в битве лидеров отечественной экстралиги

18 февраля 2026 12:05
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«Шахтер» повторно обыграл «Юность» в битве лидеров отечественной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На боевой характер дуэли намекнул первый период. В нем минчане открыли счет, а также дважды капитулировали. Наиболее жарко было во втором отрезке. Он уместил 5 точных бросков. По истечении 40 минут на табло значились равные цифры 4:0. Точку мощным щелчком поставил Петров. Таким образом, горняки выиграли у лидера обе встречи. Из остальных результатов необходимо выделить разгромы, которые учинили противникам «Химик» и «Металлург». «Лида» вновь взяла верх над «Неманом».

# Хоккей Беларуси

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