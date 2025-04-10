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«Зарезал цыгана, и его отмазали». Студент рассказал, как правительство Чехии крышует украинцев

10 апреля 2025 17:27
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Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.

«Зарезал цыгана, и его отмазали». Студент рассказал, как правительство Чехии крышует украинцев-2

Даниил Новик. Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:
Я жил в Градце, потом на два года переехал в Брно. Там был случай, что украинец зарезал цыгана, его отмазали. Правительство его отмазало, ничего ему не дали. Едешь в такси, если узнают, что ты из России или Беларуси, чехи начинают говорить: о, эти украинцы бешеные, никакого уважения, качают свои права. Правительство всех их отмазывает, любой дебош, любые проблемы с чехами – всегда выиграет украинец сейчас.

# Студенты # Белорусы за границей

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