«Зарезал цыгана, и его отмазали». Студент рассказал, как правительство Чехии крышует украинцев

Даниил Новик. Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:

Я жил в Градце, потом на два года переехал в Брно. Там был случай, что украинец зарезал цыгана, его отмазали. Правительство его отмазало, ничего ему не дали. Едешь в такси, если узнают, что ты из России или Беларуси, чехи начинают говорить: о, эти украинцы бешеные, никакого уважения, качают свои права. Правительство всех их отмазывает, любой дебош, любые проблемы с чехами – всегда выиграет украинец сейчас.