«Мама, я тут отупею». Почему белорусы боятся за своих детей в Польше? И дело не только в легальных наркотиках

Наталья Гавриленко. Польша. Уезжала на заработки с семьей:

Если взять конкретно мединститут, мы с дочкой обсуждали, то ничего он не стоит платно, как у нас здесь. 10 400 евро на год стоит в Познани учеба в медицинском университете. Можно открыть интернет, посмотреть. Но это же не как у нас, у нас дешевле. У нас вроде 4 000 белорусских рублей.

Я не знаю, откуда это все, что образование в Европе лучше, чем наше. Дочь вообще не хотела там учиться, мы сразу это поняли. Она мне говорит: мама, я тут отупею. Там же много украинцев. И, естественно, с ними больше общалась. Даже дети украинцев не хотят учиться там в школе. И даже несмотря на то, что у них война, некоторые родители, где не военные зоны, завозят детей, сами подрабатывают, бабушкам отдают, чтобы дети учились там.