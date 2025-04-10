«Мама, я тут отупею». Почему белорусы боятся за своих детей в Польше? И дело не только в легальных наркотиках

Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.
Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.
Наталья Гавриленко. Польша. Уезжала на заработки с семьей:
Если взять конкретно мединститут, мы с дочкой обсуждали, то ничего он не стоит платно, как у нас здесь. 10 400 евро на год стоит в Познани учеба в медицинском университете. Можно открыть интернет, посмотреть. Но это же не как у нас, у нас дешевле. У нас вроде 4 000 белорусских рублей.
Я не знаю, откуда это все, что образование в Европе лучше, чем наше. Дочь вообще не хотела там учиться, мы сразу это поняли. Она мне говорит: мама, я тут отупею. Там же много украинцев. И, естественно, с ними больше общалась. Даже дети украинцев не хотят учиться там в школе. И даже несмотря на то, что у них война, некоторые родители, где не военные зоны, завозят детей, сами подрабатывают, бабушкам отдают, чтобы дети учились там.
Наталья Гавриленко:
Белорусов наших там видела тоже. Ездят, учатся, бросают. Поступают туда, бросают и гуляют там. Родители, наверное, не знают. Я своему мужу сказала, что я свою дочь боюсь в такую жизнь выпустить. Они еще молодые. Может, у меня не та закалка, но отпустить своего ребенка...
В Польше конопля легализована. Я понимаю, что есть умные и неумные люди, но подростки есть подростки, как ни крути. Какие бы они умные ни были, все равно родители должны придержать своего ребенка-подростка, направить в нужное русло. Потому что бывают реально хорошие дети и просто попадают не в ту компанию.