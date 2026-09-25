Новости по тегу #Аварии в США

По словам свидетелей, перед крушением летательный аппарат вел себя непредсказуемо и выполнял странные фигуры.
Пострадали 10 человек, в том числе сама мотоциклистка. Четверо находятся в тяжелом состоянии.
На глазах тысячи зрителей самолеты рухнули на территорию аэродрома и загорелись. Обошлось без жертв и пострадавших.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что его машину, якобы занесло на скользкой дороге и он не справился с управлением.
Два человека погибли при авиакатастрофе в США.
Летательный аппарат, не долетев до аэропорта несколько километров, рухнул на автостоянку.
Там на оживленном шоссе автобус с туристами на полной скорости въехал в припаркованный внедорожник. От мощного удара он протаранил дорожное ограждение и вылетел на обочину.
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