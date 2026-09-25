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Новости по тегу #Аварии в США

В Калифорнии разбился небольшой самолет – есть жертвы
25 сентября 2026 08:31

В Калифорнии разбился небольшой самолет – есть жертвы

В Нью-Йорке женщина на мотоцикле сбивала посетителей парка
29 июня 2026 11:42

В Нью-Йорке женщина на мотоцикле сбивала посетителей парка

В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя
18 мая 2026 07:51

В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя

В Нью-Йорке неизвестный протаранил на автомобиле еврейский религиозный центр
30 января 2026 05:37

В Нью-Йорке неизвестный протаранил на автомобиле еврейский религиозный центр

Во Флориде самолёт упал на жилые кварталы – есть жертвы
12 ноября 2025 06:03

Во Флориде самолёт упал на жилые кварталы – есть жертвы

Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в Техасе
14 октября 2025 07:20

Два человека погибли при крушении небольшого самолёта в Техасе

В Лос-Анджелесе автобус с туристами столкнулся с внедорожником – есть жертвы
13 мая 2025 06:53

В Лос-Анджелесе автобус с туристами столкнулся с внедорожником – есть жертвы

В Нью-Йорке водное такси врезалось в причал
29 июля 2017 12:44

В Нью-Йорке водное такси врезалось в причал

В Мичигане из-за штормового ветра почти 500 тысяч человек остались без электричества
11 марта 2017 14:16

В Мичигане из-за штормового ветра почти 500 тысяч человек остались без электричества

Около американского города Сан-Диего самолет упал на автомобиль
03 апреля 2016 12:51

Около американского города Сан-Диего самолет упал на автомобиль

В США столкнулись три грузовых поезда, есть пострадавшие
25 сентября 2013 14:49

В США столкнулись три грузовых поезда, есть пострадавшие

В США перевернулся автобус с туристами. Пострадали около полусотни человек
23 августа 2013 08:39

В США перевернулся автобус с туристами. Пострадали около полусотни человек