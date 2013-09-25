В США столкнулись три грузовых поезда, есть пострадавшие

Новости США. ЧП на северо-западе американского штата Техас. На железнодорожной развязке столкнулись сразу три грузовых поезда. При столкновении пострадали четыре человека. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Причина аварии устанавливается. На данный момент специалисты осматривают локомотивы на предмет утечки топлива. Известно, что в поездах не было опасного или токсичного груза. Поэтому в эвакуации местного населения необходимости нет.

Подобный инцидент произошел в США в мае. Тогда в американском штате Миссури в результате столкновения двух товарных поездов пострадали семь человек. Авария привела к обрушению эстакады, на которой в тот момент находились два автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.