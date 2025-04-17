Граждане Беларуси смогут бесплатно получать визы по прибытии в Оман

Тем временем Беларусь открывает новые возможности для развития деловых, туристических и культурных связей. Граждане нашей страны смогут бесплатно получить визу по прибытии в Оман, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это официально подтвердили компетентные органы султаната после консультаций, проведенных посольством Беларуси в Египте с оманской стороной. Так, визу на срок до 14 дней будут выдавать владельцам общегражданских паспортов Беларуси при въезде через воздушные, наземные и морские пункты пропуска. Для въезда в султанат при себе необходимо иметь паспорт, действительный не менее шести месяцев, обратный авиабилет, подтверждение бронирования отеля, а также медицинскую страховку.