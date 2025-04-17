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Граждане Беларуси смогут бесплатно получать визы по прибытии в Оман

17 апреля 2025 08:51
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Тем временем Беларусь открывает новые возможности для развития деловых, туристических и культурных связей. Граждане нашей страны смогут бесплатно получить визу по прибытии в Оман, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Беларуси смогут бесплатно получать визы по прибытии в Оман-2

Это официально подтвердили компетентные органы султаната после консультаций, проведенных посольством Беларуси в Египте с оманской стороной. Так, визу на срок до 14 дней будут выдавать владельцам общегражданских паспортов Беларуси при въезде через воздушные, наземные и морские пункты пропуска. Для въезда в султанат при себе необходимо иметь паспорт, действительный не менее шести месяцев, обратный авиабилет, подтверждение бронирования отеля, а также медицинскую страховку. 

# Туризм # Беларусь-Оман

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