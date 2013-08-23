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В США перевернулся автобус с туристами. Пострадали около полусотни человек

23 августа 2013 08:39
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Новости США. Крупное ДТП в Лос-Анджелесе. На трассе перевернулся автобус с туристами. Пострадали около полусотни человек. Многие из них  получили серьезные травмы и были госпитализированы. На место происшествия прибыли десятки карет скорой помощи и медицинские вертолеты.

Известно, что автобус был чартерным — на нем туристы направлялись в казино города Хайленд.

Причина аварии пока не установлена. По предварительной версии, автобус столкнулся с грузовиком. Участок шоссе, на котором произошло ДТП, полностью перекрыт. Там образовалась многокилометровая пробка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Аварии в США

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