В США перевернулся автобус с туристами. Пострадали около полусотни человек

Новости США. Крупное ДТП в Лос-Анджелесе. На трассе перевернулся автобус с туристами. Пострадали около полусотни человек. Многие из них получили серьезные травмы и были госпитализированы. На место происшествия прибыли десятки карет скорой помощи и медицинские вертолеты.

Известно, что автобус был чартерным — на нем туристы направлялись в казино города Хайленд.

Причина аварии пока не установлена. По предварительной версии, автобус столкнулся с грузовиком. Участок шоссе, на котором произошло ДТП, полностью перекрыт. Там образовалась многокилометровая пробка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.