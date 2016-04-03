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Около американского города Сан-Диего самолет упал на автомобиль

03 апреля 2016 12:51
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Новости США. 2 апреля в южной части американского штата Калифорния на автомобиль упал легкомоторный самолет. Погибла 38-летняя женщина-пассажир внедорожника.

Троих пассажиров госпитализировали. На борту самолета находились 60-летний пилот и 50-летняя женщина. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. По словам очевидцев, воздушное транспортное средство имело неполадки и пыталось приземлиться на трассу. Самолет упал в десятке метров позади машины, его протащило по асфальту, после чего произошло столкновение. Водитель и пассажиры не успели ничего понять.

Около американского города Сан-Диего самолет упал на автомобиль-1


Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.

Отметим, что этот же самолет 16 лет назад уже приземлялся на ту же самую трассу. Тогда обошлось без серьезных последствий: у воздушного судна отказал двигатель, но летчику удалось посадить его на оживленную дорогу. 

Фото: nbcsandiego.com

# Аварии # Фотофакт # Аварии в США

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