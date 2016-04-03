Около американского города Сан-Диего самолет упал на автомобиль

Новости США. 2 апреля в южной части американского штата Калифорния на автомобиль упал легкомоторный самолет. Погибла 38-летняя женщина-пассажир внедорожника.
Троих пассажиров госпитализировали. На борту самолета находились 60-летний пилот и 50-летняя женщина. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. По словам очевидцев, воздушное транспортное средство имело неполадки и пыталось приземлиться на трассу. Самолет упал в десятке метров позади машины, его протащило по асфальту, после чего произошло столкновение. Водитель и пассажиры не успели ничего понять.