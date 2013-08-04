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В Калифорнии водитель намеренно наехал на отдыхавших в кафе туристов. 1 человек погиб, 11 ранены

04 августа 2013 12:38
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Новости США. В Калифорнии арестован водитель, который, по мнению очевидцев, намеренно сбил несколько человек в популярной туристической зоне. Накануне поздно вечером, когда рядом с пляжем было особенно многолюдно, он направил машину на отдыхающих сидящих за столиками, после чего стал охотиться за убегавшими.

Пострадали 12 человек. Один из них позже скончался в больнице. Состояние еще двоих врачи оценивают как критическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С места происшествия водитель скрылся. Его задержали в соседнем городе. О мотивах преступления пока ничего не сообщается.

# Аварии # авто # Фотофакт # Аварии в США

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