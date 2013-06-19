Самолёт американской авиакомпании «Юнайтед Эрлайнз» совершил аварийную посадку

Новости США. «Лайнер мечты» вновь спустился с небес на землю. Один из новейших самолётов никак не может доказать свою надёжность. «Боинг-787» авиакомпании «Юнайтед Эрлайнз», летевший из Денвера в Токио, был вынужден развернуться на полпути и возвратиться в американский аэропорт из-за неполадок.

Сначала пилот сообщил об отказе двигателя, но позже, при осмотре, техники установили, что проблема в масляном фильтре. Аварийная посадка произошла всего спустя неделю после открытия прямого воздушного сообщения между Денвером и Токио. Никто из 210 пассажиров, находившихся на борту не пострадал.

Напомним, в январе в ряде стран полёты «Дримлайнеров» приостановили из-за частых возгораний аккумуляторов. На устранение неисправностей потребовалось три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.