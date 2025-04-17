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В Гродно высадили аллею Памяти Героев Великой Победы

17 апреля 2025 08:52
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В честь юбилея Великой Победы. Аллея из 80 лиственных деревьев появилась в Гродно. Липы, клены и ясени высадили в молодом микрорайоне Грандичи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Гродно высадили аллею Памяти Героев Великой Победы-2

В мероприятии приняли участие около сотни гродненцев. Среди них – молодежь, представители старшего поколения, подключились к посадке деревьев и военнослужащие западного оперативного командования. Инициаторами акции стали представители общественных объединений и политических партий. 

В Гродно высадили аллею Памяти Героев Великой Победы-4

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Готовясь к празднованию 80-летия Великой Победы, мы увидели желание всех жителей нашей области принять активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, было предложено очень много инициатив.

В Гродно высадили аллею Памяти Героев Великой Победы-6

Раиса Секретарева, секретарь первичной организации Коммунистической партии:
Это очень важно для нас, для нашей страны, для наших детей и для моих внуков. Когда садим деревья и сквер, я уже несколько раз участвовала, меня гордость берет, что я участвую в этих мероприятиях, в этой традиции.

Место для посадки деревьев выбрали неслучайно. Грандичи – молодой, быстрорастущий район, где много семей с детьми. В перспективе здесь планируют организовать полноценное место отдыха для жителей. А аллея героев будет напоминать молодому поколению о важности сохранения исторической памяти, единства и патриотизма.

# Год благоустройства

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