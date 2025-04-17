В Гродно высадили аллею Памяти Героев Великой Победы

В честь юбилея Великой Победы. Аллея из 80 лиственных деревьев появилась в Гродно. Липы, клены и ясени высадили в молодом микрорайоне Грандичи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии приняли участие около сотни гродненцев. Среди них – молодежь, представители старшего поколения, подключились к посадке деревьев и военнослужащие западного оперативного командования. Инициаторами акции стали представители общественных объединений и политических партий.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома: Готовясь к празднованию 80-летия Великой Победы, мы увидели желание всех жителей нашей области принять активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, было предложено очень много инициатив.

Раиса Секретарева, секретарь первичной организации Коммунистической партии:

Это очень важно для нас, для нашей страны, для наших детей и для моих внуков. Когда садим деревья и сквер, я уже несколько раз участвовала, меня гордость берет, что я участвую в этих мероприятиях, в этой традиции.

Место для посадки деревьев выбрали неслучайно. Грандичи – молодой, быстрорастущий район, где много семей с детьми. В перспективе здесь планируют организовать полноценное место отдыха для жителей. А аллея героев будет напоминать молодому поколению о важности сохранения исторической памяти, единства и патриотизма.