British Petroleum выплатит США самый большой штраф в истории

Новости Великобритании. British Petroleum выплатит самый большой штраф в истории США — 4 с половиной миллиарда долларов. Денег британская нефтегазовая компания лишится в связи с аварией в Мексиканском заливе, которая случила в апреле 2010 года.

У побережья американского штата Луизиана произошел взрыв на платформе British Petroleum. Погибли 11 человек. Авария привела к самому масштабному разливу нефти в истории Соединенных Штатов. По разным оценкам, в залив попало около 5 миллионов баррелей нефти. Был нанесен ущерб окружающей среде и нескольким штатам.

Общая сумма затрат на ликвидацию аварии и выплаты пострадавшим составила около 40 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.