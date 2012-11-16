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British Petroleum выплатит США самый большой штраф в истории

16 ноября 2012 08:06
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Новости Великобритании. British Petroleum выплатит самый большой штраф в истории США — 4 с половиной миллиарда долларов.  Денег британская нефтегазовая компания лишится в связи с аварией в Мексиканском заливе, которая случила в апреле 2010 года.

У побережья американского штата Луизиана  произошел взрыв на платформе British Petroleum. Погибли 11 человек. Авария  привела к самому масштабному разливу нефти в истории Соединенных Штатов. По разным оценкам, в залив попало около 5 миллионов баррелей нефти. Был нанесен ущерб окружающей среде и нескольким штатам.

Общая сумма затрат на ликвидацию аварии и выплаты пострадавшим составила около 40 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Аварии # Аварии в США

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