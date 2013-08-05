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В США сошел с рельсов поезд с едкими и огнеопасными химикатами. Идет эвакуация местных жителей

05 августа 2013 06:42
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Новости США. В США сошел с рельсов поезд с огнеопасными химикатами. ЧП произошло в ночь на понедельник в американском штате Луизиана недалеко от города Лотелл. На данный момент известно, что опрокинулись 26 вагонов состава из 76. Из некоторых цистерн идет утечка химикатов. Правда, емкости, содержащие опасное вещество (хлорид винила), сохранили герметичность.

Точный масштаб ЧП и его причина пока неизвестны. В срочном порядке идет эвакуация местных жителей. В момент аварии в поезде находились два человека – они не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказавшийся рядом с путями местный житель госпитализирован. По словам властей штата, последствия крушения поезда с химикатами дадут о себе знать в течение суток.

# происшествия # Железнодорожные катастрофы # Аварии в США

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