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Авто американского водителя занесло на крышу дома

26 февраля 2013 13:50
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Новости США. Необычное ДТП произошло в американском Хьюстоне в штате Техас. Жители городка проснулись рано утром от очень громкого хлопка. Позже они обнаружили в крыше одного из домов машину. Рядом со зданием как раз крутой поворот на шоссе. Многие водители не успевают снизить скорость.

Внедорожник занесло слишком круто, и крыша, где он застрял, стала уже второй, на которую авто приземлилось. Первая послужила своего рода трамплином. Удивительно, но никто не пострадал. Полиция предполагает, что водитель был пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Аварии в США

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