Авто американского водителя занесло на крышу дома

Новости США. Необычное ДТП произошло в американском Хьюстоне в штате Техас. Жители городка проснулись рано утром от очень громкого хлопка. Позже они обнаружили в крыше одного из домов машину. Рядом со зданием как раз крутой поворот на шоссе. Многие водители не успевают снизить скорость.

Внедорожник занесло слишком круто, и крыша, где он застрял, стала уже второй, на которую авто приземлилось. Первая послужила своего рода трамплином. Удивительно, но никто не пострадал. Полиция предполагает, что водитель был пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.