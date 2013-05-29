Прямой эфир

В США столкнулись мусоровоз и поезд с химикатами. 15 вагонов сошли с рельс и загорелись

29 мая 2013 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском штате Мэриленд устраняют последствия крупной аварии. Накануне там из-за столкновения с мусоровозом с рельсов сошел грузовой состав, перевозивший химикаты. Перевернулись 15 вагонов. После чего некоторые из них загорелись. Взрыв был такой силы, что несколько близлежащих зданий были практически полностью разрушены.

Людей, проживающих неподалеку от места катастрофы, экстренно эвакуировали. Когда они смогут вернуться в свои дома пока не известно. По словам специалистов, химикаты, которые перевозил поезд, не токсичны.

В аварии пострадал водитель грузовика, в который врезался состав. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Железнодорожные катастрофы # Аварии в США

Другие новости рубрики

Все новости
Из Сирии в Москву этой ночью вернулись 128 человек, в том числе граждане Беларуси
29 мая 2013 06:11

Из Сирии в Москву этой ночью вернулись 128 человек, в том числе граждане Беларуси

В одной из минских высоток обрушились ограждения на двух балконах
28 мая 2013 17:13

В одной из минских высоток обрушились ограждения на двух балконах

В Минской области из-за сильного ветра и грозы без света накануне остались 330 населенных пунктов
28 мая 2013 15:14

В Минской области из-за сильного ветра и грозы без света накануне остались 330 населенных пунктов