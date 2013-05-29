В США столкнулись мусоровоз и поезд с химикатами. 15 вагонов сошли с рельс и загорелись

Новости США. В американском штате Мэриленд устраняют последствия крупной аварии. Накануне там из-за столкновения с мусоровозом с рельсов сошел грузовой состав, перевозивший химикаты. Перевернулись 15 вагонов. После чего некоторые из них загорелись. Взрыв был такой силы, что несколько близлежащих зданий были практически полностью разрушены.

Людей, проживающих неподалеку от места катастрофы, экстренно эвакуировали. Когда они смогут вернуться в свои дома пока не известно. По словам специалистов, химикаты, которые перевозил поезд, не токсичны.

В аварии пострадал водитель грузовика, в который врезался состав. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.