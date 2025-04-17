Польша заняла третье место в рейтинге стран с наибольшими проблемами для бизнеса

Польша заняла позорное третье место в рейтинге стран с наибольшими барьерами для бизнеса. Об этом написали местные СМИ, ссылаясь на исследование крупной международной консалтинговой компании. Уровень помех для нормального развития предпринимательства в стране эксперты оценили в 60 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.,

В топе проблем на первом месте – затраты на рабочую силу. На это жалуются более 80 % предпринимателей. Второе по значимости препятствие – цены на энергоносители. Неподъемными их назвали 74 % компаний. Еще 70 % предпринимателей мешает работать экономическая политика польских властей. Многие бизнесмены жалуются, что не могут развивать свое дело из-за бюрократии, нехватки квалифицированных рабочих, отсутствия заказов и доступа к финансированию. По мнению экспертов, если правительство Туска ничего не предпримет, через два-три года польские компании полностью утратят конкурентоспособность.