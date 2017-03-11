В Мичигане из-за штормового ветра почти 500 тысяч человек остались без электричества

Новости США. В американском Мичигане без малого 500 тысяч человек остаются без электричества.

Причиной тому штормовой ветер, оборвавший линии электропередачи.

По словам губернатора штата, проблему удастся решить не раньше 12 марта. Так как в Мичигане температура не поднимается выше нуля, для лишившихся электричества людей обустроили специальные центры помощи. Там они могут согреться и получить горячую еду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.