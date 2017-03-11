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В Мичигане из-за штормового ветра почти 500 тысяч человек остались без электричества

11 марта 2017 14:16
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Новости США. В американском Мичигане без малого 500 тысяч человек остаются без электричества. 

Причиной тому штормовой ветер, оборвавший линии электропередачи. 

По словам губернатора штата, проблему удастся решить не раньше 12 марта. Так как в Мичигане температура не поднимается выше нуля, для лишившихся электричества людей обустроили специальные центры помощи. Там они могут согреться и получить горячую еду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам специалистов, обрушившийся на штат штормовой ветер был самым сильным за последние 20 лет.

# Фотофакт # Аварии в США

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