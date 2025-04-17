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Мезенцев высоко оценил работу Союзного государства

17 апреля 2025 09:16
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Дмитрий Мезенцев, который 4 года занимал пост госсекретаря Союзного государства, высоко оценил проделанную за это время работу СГ. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 17 апреля, российский президент Владимир Путин назначил Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде. В эфире телеканала «Россия 24» уже экс-госсекретарь Союзного государства рассказал, что над углублением сотрудничества России и Беларуси успешно трудится большая команда и сотни управленцев с обеих сторон. По его словам, за прошедшие 4 года была сделана колоссальная работа в области защиты прав граждан, улучшения экономического сотрудничества.

Дмитрий Мезенцев занимал пост госсекретаря Союзного государства с 2021 года. В четверг, 17 апреля, его сменил Сергей Глазьев. До этого он занимал должность заместителя государственного секретаря Союзного государства. 

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# Дмитрий Мезенцев # Сергей Глазьев

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