Новости по тегу #Артисты Минска

Пообщались в студии с молодой артисткой Анастасией Соляной, которая уже громко заявила о себе в Гомеле, а сейчас пробивает путь на самые высокие эстрадные помосты уже в Минске, в столице нашей страны.
«На площадке около Дворца спорта на большом концерте будет первое исполнение песни, которая называется «Багратион». То есть написано о той операции, которая, собственно, и принесла мир и свободу нашей любимой Беларуси».
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