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Новости по тегу #Артисты Минска

Филармония, эстрадные помосты и тяжёлый рок – пообщались с молодой белорусской певицей о творческом пути
02 сентября 2025 09:41

Филармония, эстрадные помосты и тяжёлый рок – пообщались с молодой белорусской певицей о творческом пути

9 мая Владимир Громов представит новую песню «Багратион» – артист поделился подробностями
09 мая 2025 12:57

9 мая Владимир Громов представит новую песню «Багратион» – артист поделился подробностями

«Театр меня спас». Александр Ефремов о бедном детстве, кризисе 1990-х и современном зрителе
09 февраля 2024 18:24

«Театр меня спас». Александр Ефремов о бедном детстве, кризисе 1990-х и современном зрителе

От кого досталась армянская фамилия и почему до сих пор волнуется, выходя на сцену? Поговорили с Виктором Саркисьяном
16 марта 2022 18:56

От кого досталась армянская фамилия и почему до сих пор волнуется, выходя на сцену? Поговорили с Виктором Саркисьяном

Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников отмечает 85-летие
19 февраля 2020 09:01

Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников отмечает 85-летие

Вдоль бульвара Владимира Мулявина 21 октября появилась символическая Аллея славы
21 октября 2016 10:54

Вдоль бульвара Владимира Мулявина 21 октября появилась символическая Аллея славы

Новая Аллея славы появится в Минске: у Госфилармонии будут высажены голубе ели
21 октября 2016 06:00

Новая Аллея славы появится в Минске: у Госфилармонии будут высажены голубе ели

Народный артист Беларуси и СССР Ростислав Янковский удостоен премии «Золотая маска»
17 апреля 2016 10:59

Народный артист Беларуси и СССР Ростислав Янковский удостоен премии «Золотая маска»

Юморист Евгений Крыжановский получил звание заслуженного артиста Республики Беларусь
16 декабря 2015 07:57

Юморист Евгений Крыжановский получил звание заслуженного артиста Республики Беларусь

Артист оригинального жанра Андрей Железнов удивил ведущих программы «УТРО» на СТВ
16 октября 2014 07:07

Артист оригинального жанра Андрей Железнов удивил ведущих программы «УТРО» на СТВ

Уличные артисты: люди, заряжающие позитивом
05 августа 2014 12:41

Уличные артисты: люди, заряжающие позитивом

Клоунесса Екатерина Писаренко в гостях программы «Утро» на 1 апреля!
01 апреля 2014 08:18

Клоунесса Екатерина Писаренко в гостях программы «Утро» на 1 апреля!