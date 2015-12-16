Юморист Евгений Крыжановский получил звание заслуженного артиста Республики Беларусь

Вы стали заслуженным артистом Республики Беларусь в этом году! Что изменилось в Вашей жизни?

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Изменилось, наверное, само отношение. Потому что каждый человек хочет, чтобы его труд оценили. Когда идешь по улице, люди улыбаются или просят сфотографироваться, или когда аплодисменты в зале – это оценка твоего труда. Но, когда оценка происходит на государственном уровне, – ты понимаешь, что твой труд оценен государством , значит, государство гордится тобой, если твой труд оценили. Это очень приятно. И, конечно же, – это большая ответственность.

А как к этому отнеслись дома?

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь:

А вот дома я заставляю всех называть меня на «вы»: «Здравствуйте, папа!», «Здравствуйте, муж!».

Расскажите про детский театр, который совсем недавно открылся.

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Мы открыли детский театр юмора «Христофорик». У нас все лето и всю осень шли кастинги. Мы отсмотрели около 2 тыс. детей. Это сумасшедший дом был просто! Я уже не помню даже ни имена, ни фамилии… И сейчас отобрали очень интересных ребят самого разного возраста: от 5 лет и до 14. Они снимаются у нас в программе, которая называется «Юморинка». Это аналог «Ералаша», но не похоже совсем. Мы хотели даже так назвать: «Белорусский ералаш» - «Белараш», но потом кто-то не выговаривал, получилось «юморинка». Это очень смешно! Но самое главное, что я для себя открыл – у меня теперь не четверо детей, а 40 детей. Потому что это все мои дети. Когда приходишь на съемки, они бегут к тебе: малыши обнимаются, со взрослыми здороваешься. Я даже не знал, что у нас столько талантов! Просто талантливые дети!