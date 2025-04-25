Лукашенко спросил о результатах чернобыльских программ: надо отучать людей от соски!

Отсчет времени, который может длиться веками. Каждый год как новый этап очищения окружающей среды, выхода из радиационного плена и выработки современных подходов к ликвидации последствий самой большой в истории атомной энергетики чернобыльской катастрофы. Она оставила после себя мертвый город Припять, около 400 тысяч человек было выселено навсегда из своих родных мест. Накануне 39-й годовщины этой страшной трагедии тема в поле зрения Александра Лукашенко и компетентных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили о развитии пострадавших регионов. В свое время в зоне радиационного загрязнения оказалась четверть белорусских земель. Но основной удар приняла на себя Гомельская область, в особенности ее приграничные районы.

За суверенную историю Беларуси принято шесть государственных программ по преодолению последствий катастрофы. На эти цели уже направлено более 20 миллиардов долларов. Инвестируем в социальную сферу: модернизацию инфраструктуры, здравоохранение, строительство льготного жилья. Выделяются средства и на экономическое развитие районов, с акцентом на совершенствование производственной базы. Деньги вложены немалые, потому главное требование Президента – тратить с умом, по реальной необходимости. При этом глава государства ориентирует смотреть на проблему комплексно, в масштабах всей страны. Это уже глобальные вопросы экономики, от стабильности которой зависит сохранение суверенитета и независимости Беларуси. Наша страна давно сделала выводы: вкладывалась не только в восстановление земель, но и вышла на путь строительства собственной электростанции, полностью сломав западные шаблоны. После катастрофы, спустя десятки лет, Беларусь первой восстановила репутацию ядерной энергетики, построив самую современную и безопасную АЭС в мире. И сегодня мирный атом служит на благо нашей страны. О белорусском пути выхода из чернобыльского кризиса – политический обозреватель Алена Сырова.

Ситуацию на белорусских землях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, десятилетиями глава государства обсуждал в преддверии очередной годовщины со дня трагической даты в полях. Нынешняя стала исключением, и это своего рода сигнал – нет, не того, что нам не болит больше, забыли или считают не нужным уделять внимание. Скорее, это намек на то, что ступаем на новый этап развития этих земель. А значит, нам нужны новые подходы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшняя же тема в преддверии моей поездки по чернобыльским районам, которая состоится в ближайшее время. Выберем время: может быть, летом, осенью посмотрим, может, даже и этой весной – насколько мы будем готовы. Сегодня, в преддверии этого анализа, который вообще будет накануне этого 40-летия, я хотел, чтобы вы мне доложили о ситуации, которая складывается на Чернобыльщине, как мы ее называли раньше. Сейчас, слава богу, уже от этого отошли. Но это прежде всего Гомельщина.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

В зонах радиоактивного загрязнения сейчас расположено 2 016 населенных пунктов в пяти областях нашей страны. В них сегодня проживает, на начало года, по статистике, 930 578 человек. Из них детей до 17 лет – это 181 000 человек.

– Вот, он назвал цифры, и Минск в том числе. Это как было раньше.

– Здесь только Гомель есть, Александр Григорьевич.

– Чем же мы тогда занимались эти 30 лет, если у нас 900 тысяч человек проживает на загрязненных территориях? Так а что вы до сих пор молчали? И цифры называете, которые были 40 лет назад? Поэтому надо приводить, как бы это было популярно-непопулярно, в соответствие. Вы должны подсказать, обижать людей не надо. На загрязненной территории у нас никто жить не должен.