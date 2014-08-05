Уличные артисты: люди, заряжающие позитивом

Лето дарит нам яркие эмоции и хорошее настроение. И настроение это часто создают они: уличные артисты. Многие жители столицы, наверняка, уже познакомились с этим парнем. Егор – уличный поэт. Но не обычный. Он не читает стихи, он создаёт криптопортреты. Такое название своему творчеству поэт придумал сам.

Егор Шамаль, поэт:

Криптопортрет – это портрет настроения через образ. То есть за пять минут я сочиняю образный текст о человеке. Я стараюсь отключить разум и описать картинку, которая приходит ко мне в подсознании.

Работает Егор так: он даёт выбрать открытку, а в это время сочиняет строки: это могут быть стихи, но чаще рифма в произведениях Егора отсутствует. Своё восприятие человека он передаёт через метафору. Интерпретировать поэзию поэта мы уже должны сами. Порой у Егора рождаются совсем невероятные строки.

Егор Шамаль, уличный поэт:

Как-то раз я сочинил женщине такое четверостишие: « Рычаг заржавил за ночь, теперь совсем молчит, вот так и наш Сан Саныч, когда забудет про ключи». Мне казалось, что это полная чушь. В итоге мне женщина минут 15 рассказывала, почему эти строки про неё, интерпретировала мне их.

Поэзию Егора понимают не все. Но чаще, конечно, поэту удаётся почувствовать настроение окружающих, и тогда прохожие узнают в криптопортрете себя…

Идём дальше и встречаемся вот с этой замечательной компанией. Миму, ходулисту и живой статуе стоит всего лишь появиться среди прохожих, чтобы привлечь к себе внимание. Подруги Наташа и Катя примеряют на себе различные образы: сегодня они – мимы.

Екатерина Чекатовская, Наталья Драгун, мимы:

Наташа, конечно, оптимист. Люди по-разному реагируют. Большинству нравится, но есть, конечно, люди, которые идут с плохим настроением. Которые не хотят, чтобы их трогали. И это, конечно, заметно. Может, мы просто научились уже чувствовать по людям, к кому лучше подойти, кому мы будем нужны. Кто нам обрадуется.

Поздороваться с ходулистом желает каждый ребёнок. Дмитрий Мастяница уверенно держится на своих длинных ногах: жмёт руку малышам, одаривает их тёплой улыбкой, отдаёт частичку своего хорошего настроения.

Дмитрий Мастяница, ходулист:

Люди постоянно задают одни и те же вопросы. По ходулям есть вопросы, на которые уже все устали отвечать: сложно ли на них ходить и как долго нужно этому учиться. Я обычно отвечаю, что ходить категорически сложно. Стык. А по количеству лет, говорю, что существует специальный университет, 5 лет. Идите поступайте, вас там научат. Зачем людям говорить правду? Надо говорить, что-то интересное, красивое, чтобы у них создавалось впечатление.

Замер среди толпы Алексей Стукин. Его живая статуя, которую прозвали золотым режиссёром, приковывает внимание. Этого человека хочется непременно потрогать. А вдруг он и вправду слеплен из глины? А нет! Как только в золотой чемодан золотого человека люди бросают деньги, статуя оживает. Тем самым благодарствуя изумлённым прохожим.

Алексей Стукин, артист:

Когда-то я уехал в Европу и прошёл уличную школу в Париже. Мне это стало интересным и я начал думать о создании образа какого-то. Потом всё же зацепил жанр живой статуи. И подумал: мы же режиссёры своей жизни! Золотой век – это самое яркое искусство, которое можно создавать. Стык. Появился такой персонаж, как золотой режиссёр. Лицо, которое в принципе играет разные роли.

Ну и как же можно представить столицу без уличных музыкантов? Один из таких встретился и на нашем пути.

Александр поёт на улицах не первый год и его голос хорошо знакомы прохожим. Сейчас Саша собирает поклонников уже в клубах. Раньше он часто выступал на пешеходной улице Карла Маркса в столице – и легко срывал овации.

Александр Браташ, музыкант:

Ты выступаешь – играешь! Ты забываешь чехол выкладывать, забываешь, что люди должны деньги класть. Один раз собралось около ста человек, я выступал последним. И когда все разошлись, я вспомнил, что забыл положить чехол. Я играл для людей, поэтому было замечательно, здорово!