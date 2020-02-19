Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников отмечает 85-летие

Новости Беларуси. Народному артисту Беларуси и СССР Геннадию Овсянникову исполнилось 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Народному артисту Беларуси и СССР Геннадию Овсянникову исполнилось 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В созвездии мастеров купаловской сцены вот уже более 60 лет почетное место занимает его яркий, самобытный талант. Прославленный театр – единственный в судьбе артиста.
Николай Пинигин: «Задача у национального театра – не развлекать с утра до вечера, а просвещать»
На сцене, в кино и на телевидении им сыграно более 200 ролей. И сейчас Геннадий Степанович радует зрителей яркими образами.
С 85-летием Геннадия Овсянникова поздравил Президент Беларуси.