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Народный артист Беларуси и СССР Ростислав Янковский удостоен премии «Золотая маска»

17 апреля 2016 10:59
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Новости Беларуси. Народный артист Беларуси и СССР Ростислав Янковский удостоен российской театральной премии «Золотая маска». Отмечен актер в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Янковский стал первым иностранным лауреатом почетной награды.

К сожалению, на церемонии народный артист не присутствовал.  Ростислав Янковский госпитализирован. За него «Золотую маску» получил старший сын Игорь.

Поздравить мастера намерены и на родных подмостках. На 24 апреля в афише театра им. М.Горького заявлена история любви «Вечность на двоих», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Артисты Минска # Ростислав Янковский

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