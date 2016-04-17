Народный артист Беларуси и СССР Ростислав Янковский удостоен премии «Золотая маска»

Новости Беларуси. Народный артист Беларуси и СССР Ростислав Янковский удостоен российской театральной премии «Золотая маска». Отмечен актер в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Янковский стал первым иностранным лауреатом почетной награды.

К сожалению, на церемонии народный артист не присутствовал. Ростислав Янковский госпитализирован. За него «Золотую маску» получил старший сын Игорь.

Поздравить мастера намерены и на родных подмостках. На 24 апреля в афише театра им. М.Горького заявлена история любви «Вечность на двоих», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.