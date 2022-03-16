От кого досталась армянская фамилия и почему до сих пор волнуется, выходя на сцену? Поговорили с Виктором Саркисьяном

Народный артист Беларуси Виктор Владимирович Саркисьян встретил свой юбилей. Легендарному танцовщику исполнилось 75 лет, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Родился артист в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Голубоглазый блондин с армянской фамилией с юных лет страстно мечтал танцевать.

Виктор Саркисьян, народный артист Беларуси:

Фамилия Саркисьян досталась мне от первого мужа моей мамы. Он был художником. Уехал в Москву и как-то неожиданно пропал. Я говорю: мам, ну какой я армянин? С этой фамилией, голубоглазый, русоволосый, лопоухий. Она говорит: ты знаешь, сынок, дело не в фамилии. А в том человеке, который ее носил. Это, говорит, был великолепный человек. Сохрани как память. Никогда не думал, что я буду профессиональным танцовщиком. Однажды на перемене какой-то мальчишка стоял, кому-то какое движение показывал. Я заинтересовался, подошел, повторил это движение. Он так на меня посмотрел: а вот это сможешь? Я и его повторил. Он говорит: слушай, приходи в дом культуры на Маяковского в танцевальный кружок. Это было в моем третьем классе, лет 10 мне было. С тех пор я начал интересоваться. И я ходил, посещал, мне это очень нравилось.

Сам Виктор Владимирович своим главным достижением в жизни считает любовь. С Ольгой Лаппо, в прошлом также ведущей артисткой балета, они поженились еще в училище. Вместе пара уже 55 лет и на днях встретила изумрудную свадьбу. За кулисами их всегда называли Саркис и Лапочка, и по сей день они как единое целое.

Ольга Лаппо, супруга:

5 февраля пошли, подали заявление. Мы стали встречаться – мне 18 лет, Виктору 19. Моя сестра говорит: а что это вы так просто ходите? Давайте-ка оформляйте. И мы, никому ничего не говоря, подали заявление. Я помню, ЗАГС был на проспекте, возле филармонии. Нам поставили штампы в паспорте. Когда узнала мама, она была просто в ужасе и в шоке. А когда узнали в школе, Клавдия Федоровна, наш директор, у нас экзамены, она звонит и говорит: где Ольга, где Виктор? Мама говорит: они спят. И вся школа: они спят.

Виктор Саркисьян:

Кто-то спрашивает: у вас 50-летие? – Да. – И вы до сих пор любите друг друга? Я говорю: конечно, мы бы не были вместе. – Такого не бывает. И так и не поверили. Ольга Лаппо:

Ну почему? Бывают такие браки – до 70 лет. Виктор Саркисьян:

Я бы привел в пример стихотворение. «Бывает полно значенья простое касанье рук, бывает любви помраченье: ей цену забудешь вдруг – забудешь, что жизни дороже, что смерти, сильнее она… Пусть долго на свете я прожил, любовь я не выпил до дна». Ольга Лаппо:

Принято. Воздушная и легкая, в прекрасной форме – Ольге Александровне и сегодня позавидует большинство девушек. Специально для нашей программы балерина раскрыла несколько секретов.

Ольга Лаппо:

Я просто не могу смотреть на себя в зеркало, если я плохо выгляжу. У меня девчонки подрастают. Сначала маленькие, потом все краше, краше и краше. А я старею. Я считаю, женщина никогда не должна этого допускать. Нужно за собой следить. Молодость – сердце души, отношение к жизни и молодое восприятие к окружающему миру. Я настолько с любовью отношусь к ученикам, к детям, к актерам, к театру, нашему миру, нашей академической культуре, классике. Мне кажется, даже люди, которые любят этот вид искусства – академический вокал, классическую музыку, все, что касается высшей культуры – никогда не допустят в себе какой-то вульгарности и не поведут себя неправильно. Мне кажется, направление нашего театра – просто высочайший уровень культуры, и это дает заряд и огромное воспитание всем, кто посещает театр, понимает нашу культуру и эстетику.

К слову, в честь великого артиста, лауреата самого первого международного конкурса артистов балета в Москве, на сцене Большого театра Беларуси будет дан балет «Дон Кихот». Это не случайно: именно в этом спектакле наш герой исполнил свою первую большую роль. А дальше уже были партии Нурали из «Бахчисарайского фонтана», Красса из «Спартака» и многие другие. И по сей день, оказавшись на сцене, артист не может сдержать эмоции.

Виктор Саркисьян:

Когда я сейчас вышел на эту сцену, у меня сразу затрепетало сердце, и всегда перед спектаклями, когда я стоял за кулисами и ждал своего выхода, всегда волновался. И не правда, кто говорит, что не волнуется перед спектаклем. Не правда. Все волнуются. И когда я уже выходил на сцену, мое волнение исчезало. Каждый раз, когда я встречаюсь со зрителями, я тоже волнуюсь. Каждый раз, когда я подхожу к оперному театру, сердце выскакивает из груди. Это память моего творчества, того рубца, который не заживает уже столько лет, с 1987 года. Тем более сейчас я вышел на сцену, что очень редко бывает в последнее время. Я действительно волнуюсь, потому что для меня это святое.